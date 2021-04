Sexy! Małgorzata Socha na zdjęciu sprzed lat

Małgorzata Socha wciąż jest jedną z najbardziej wziętych polskich aktorek. Gra w filmach, ma stałe role w serialach, a do tego co jakiś czas podpisuje kontrakty na wielkie kampanie reklamowe znanych marek.

Oprócz tego, że jest wziętą aktorką, to jest także piękną kobietą z ogromną klasą. Małgorzata Socha to osoba, a na taką się przynajmniej kreuje, której uśmiech nie opuszcza. To jedynie podkreśla jej zewnętrzne piękno. Bo w tym aspekcie, bez dwóch zdań, trudno jej cokolwiek zarzucić.