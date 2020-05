Shakira skrytykowana przez fankę. Przyczyną jej chęć rozwoju

Shakira znana jest niemal przez każdego. Piękna gwiazda to nie tylko topowa piosenkarka, partnerka znanego piłkarza i matka, ale również inteligentna kobieta, która dąży do samorozwoju. Za to spotkała ją krytyka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Shakira została skrytykowana. (Getty Images)