Jennifer Lopez i Shakira stworzyły show w czasie przerwy Super Bowl. Po ich występie jest jednak masa skarg

Jennifer Lopez i Shakira stworzyły genialne widowisko podczas tegorocznego Super Bowl. Jednak organizatorzy i telewizje dostają masę skarg po ich występie. Krytykujący widzowie wytykają wyzywający charakter widowiska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Shakira i J.Lo stworzyły fenomenalne show w przerwie Super Bowl (East News)

Jennifer Lopez i Shakira wystąpiły w przerwie Super Bowl, czyli finału ligi futbolu amerykańskiego (NFL), który odbył się na początku lutego w Miami. Obie wokalistki stworzyły niepowtarzalne show. Nagranie z koncertu ma już ponad 135 mln wyświetleń na portalu YouTube. Mimo takich wyników występ nie wszystkim się spodobał.

Do Federalnej Komisji Łączności zaczęły napływać skargi z krytycznymi komentarzami. Według danych tmz.com w sumie napłynęło już 1312 skarg. Krytykujący występ wytykali przede wszystkim zbyt wyzywający charakter występu. "Halftime Show było niestosowne. Shakira w leżącej pozie poruszająca się jak podczas seksu, Lopez na słupie do striptizu. (...) Obydwie chwytały się podczas występu za krocze. (...) To było niesamowicie obraźliwe. Moje dzieci na to patrzyły" - cytuje portal jedno ze zgłoszeń.

ZOBACZ TEŻ: Blanka Lipińska ostro o pomyśle rządu nt. pornografii. "Nie po to ich dziadkowie walczyli"

Niektórzy twierdzili, że koncert dwóch pięknych gwiazd zahaczał o pornografię. "Zupełnie niestosowny występ z symulowanymi orgiami i striptizem, z pogranicza pornografii. To impreza oglądana przez całe rodziny, i to w czasie największej oglądalności. Coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca. To jest soft porno!" - czytamy w kolejnej ze skarg.

Niektórzy pisali nawet, że w trakcie lub po obejrzeniu Halftime Show z J.Lo i Shakirą przestali oglądać dalszą cześć Super Bowl.

Jennifer Lopez jednak broni całego występu, który był jej zdaniem powściągliwy. Twierdzi też, że to był pewnego rodzaju manifest kobiecości i duma z latynoskiego pochodzenia.