Shannen Doherty pokazała wstrząsające zdjęcie. Tak wygląda walka z rakiem

"Czy to jest ładne? Nie, ale to jest prawdziwe (...) Miałam krwotoki, byłam wyczerpana. Poprawiałam sobie humor zakładając śmieszną piżamę, którą dostałam od przyjaciółki. Byłam w stanie śmiać się sama z siebie, to pomogło mi przejść przez to wszystko" - napisała.