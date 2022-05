Sharon Osbourne ma prawie 70 lat. Pokazała się w łóżku. Z kroplówką

Wydaje się, że z Sharon, póki co, nie jest źle. Żona muzyka jest co prawda podłączona do kroplówki, ale to prawdopodobnie wlew z chlorku sodu, czyli soli fizjologicznej. Stosuje się ją u osób odwodnionych, a także w przypadku gdy chory nie może uzupełnić elektrolitów w inny sposób. Możliwe, że dla Sharon nie byłby to problem, ale kroplówki są wśród gwiazd dość modne - szczególnie gdy mowa np. o wlewach witaminowych.