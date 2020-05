Sharon Stone zachwyca sylwetką. 62-letnia gwiazda ekranu pozuje w bikini

Sharon Stone na podstawie jednej sceny filmowej stała się seksbombą kina. Kultowa gra podczas przesłuchania w "Nagim instynkcie" w reżyserii Paula Verhoevena przeszła do historii i przyczyniła się do ogromnej popularności aktorki. Do ogromnych sukcesów można też zaliczyć jej kreację w filmie Martina Scorsese "Kasyno". Została za nią nagrodzona Złotym Globem i nominacją do Oscara. Z upływem lat jej czar nie przemija. Stone należy do tego grona gwiazd, które z biegiem czasu zachwycają formą i urodą.