Shaun Weiss był gwiazdą Disneya. Narkotyki prawie go zniszczyły. Wiadomo, co z nim teraz

Shaun Weiss przebywa w zamkniętym ośrodku, gdzie leczy się z uzależnienia od metamfetaminy. Wspiera go przyjaciel, który co kilka dni informuje, co dzieje się z Weissem. Opublikował jego nowe zdjęcie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Shaun Weiss walczy o nowe życie (Getty Images)