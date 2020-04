Shawn Mendes boso i bez koszulki. Tak spędza kwarantannę na swojej posesji

Shawn Mendes został ostatnio podejrzany przez paparazzi na swojej prywatnej posesji. Gwiazdor podczas kwarantanny ma utrudniony kontakt ze znajomymi, ale jego bliscy są razem z nim. Z tego, co widać na zdjęciach, rodzinnie spędzają czas.

Żeby nie nudzić się w czterech ścianach, Shawn montował ostatnio kosz do koszykówki na swoim podwórku. Co więcej, był wówczas boso i bez koszulki. Jest na co rzucić okiem.