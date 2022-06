Shazza o nowotworze: "Choroba pojawiła się u progu pandemii"

W tym roku Shazza obchodzi jubileusz 30-lecia pracy scenicznej. Gwiazda powiedziała, że to właśnie praca pomaga jej walczyć z chorobą: - Praca zawodowa i spotkania z publicznością dają mi siłę i pozytywną energię do dalszej walki z chorobą. To mnie buduje wewnętrznie i czuję cały czas, że jestem potrzebna. Nagrywamy z Tomkiem nowe piosenki i teledyski, gramy koncerty, zarówno mniejsze jak i te dla dużych telewizji, których w związku z jubileuszem będzie kilka w tym roku.