Shia LaBeouf zgłosił się na leczenie. Został oskarżony o przemoc

FKA twigs i Shia LaBeouf rozstali się w 2019 r. Teraz wokalistka oskarża byłego partnera o to, że wykorzystywał ją seksualnie, zaraził chorobą weneryczną, a także stosował przemoc fizyczną, m.in. dusił. LaBeouf miał też trzymać w domu broń (a dokładniej kłaść ją przy łóżku, w którym para spała), wyznaczać zasady dotyczące tego, ile razy dziennie Tahliah może go dotykać, czy zmuszać ją do spania nago.