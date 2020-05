Adoptowała dwóch nastolatków. To już nie jest tajemnica

Sia najczęściej widywana jest w ogromnych perukach, które zakrywają jej twarz. Artystka w ten sposób bardzo długo chroniła swoje życie prywatne. Jej popularność rosła, a tylko niewiele osób wiedziało, jak wygląda. Zdążyła się już przyzwyczaić do ogromnej popularności. Chętniej zdejmuje perukę na oficjalnych wydarzeniach, ale i chętniej mówi, co dzieje się u niej prywatnie. Jak teraz.

Wyjawiła to po części w rozmowie dla "GQ", w której opowiadała o swojej relacji z muzykiem Diplo.

- Znaczna część naszej relacji mija nam na unikaniu seksu, żeby nie zrujnować naszych kontaktów zawodowych. On jest super przystojny. W tym roku wysłałam do niego SMS-a: "Posłuchaj, jesteś jedną z pięciu osób, które mnie seksualnie pociągają i teraz gdy postanowiłam, że będę do końca życia sama i adoptowałam syna, nie mam czasu na związki. Więc jeśli jesteś zainteresowany seksem bez zobowiązań, odezwij się!" - oznajmiła.