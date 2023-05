Sia wyznała, że jest w spektrum autyzmu. Diagnozę postawiono późno

Sia przez lata uchodziła za jedną z najbardziej tajemniczych wokalistek. Popularność zdobyła nie tylko za sprawą wyjątkowości głosu, ale i zagadkowości swojego wizerunku. Długo nie wyjawiała swojej tożsamości. Kiedy w końcu się na to zdobyła, nadal nie była skora do tego, by mówić publicznie o swoim życiu prywatnym. Wolała być kojarzona głównie ze swojej twórczości.