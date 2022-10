"Sinéad O’Connor miała rację, podarła zdjęcie papieża i została za to zaatakowana". Od skandalu minęło 30 lat

3 października 1992 r. Sinéad O’Connor pojawiła się w "Saturday Night Live". Jej występ wspominany jest do tej pory. Publicznie potępiła bowiem pedofilię, do której nagminnie dochodziło w Kościele katolickim. Piosenkarka zrobiła coś, co sprawiło, że przeszła do historii. Na wizji podarła na strzępy zdjęcie papieża Jana Pawła II, który miał wiedzieć o molestowaniu dzieci i nic z tym nie zrobić. Wtedy zaczęła się nagonka na gwiazdę. Krytykowano ją, a nawet hejtowano bez litości.