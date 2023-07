Sinéad O’Connor nie żyje. 30 lat temu wywołała skandal. "Walczcie z prawdziwym przeciwnikiem"

W wieku 56 lat odeszła Sinéad O'Connor. Wokalistka zapisała się takimi utworami jak "Nothing Compares 2 U" czy "Drink Before War". Do historii przeszedł też skandal z jej udziałem. W 1992 r. w programie na żywo podarła zdjęcie Jana Pawła II. - Walczcie z prawdziwym przeciwnikiem - krzyczała piosenkarka.