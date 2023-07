Sinead O’Connor nie żyje. Miała 56 lat

Sinead O'Connor zdobyła światową sławę przebojem "Nothing Compares 2 U" napisanym przez Prince'a na jej drugą płytę z 1990 r. Pochodząca z Irlandii piosenkarka nagrała w sumie dziesięć studyjnych płyt, ale słynęła nie tylko z kolejnych przebojów. O’Connor przeszła do historii m.in. jako artystka, która w 1992 r. podarła w trakcie występu na żywo w amerykańskiej telewizji zdjęcie Jana Pawła II. Był to jej sprzeciw wobec zachowania hierarchów Kościoła katolickiego w kontekście skandali pedofilskich, o których wtedy zaczęło się robić głośno.