Siostra Julii Wieniawy z dużą rolą w hicie Polsatu. Zagra z największymi gwiazdami

Okazuje się, że za artystyczne zainteresowania Julii i Alicji odpowiada tata - Konrad, który jest malarzem. Mężczyzna starał się też o to, aby wychowujące się osobno siostry, miały ze sobą kontakt.

16-latka opowiedziała też, co poza aktorstwem łączy ją z siostrą. "Śmiejemy się, że mamy z Julią stare dusze. Tata sprawił, że kochamy sztukę, nauczył nas wrażliwości, refleksyjności, poszanowania dla wartości, tradycji i rodziny" - stwierdziła.

"Wiem, że porównania są nieuniknione, ale chcę iść swoją drogą. Marzę o teatrze. Nie nadaję się ani do show biznesu ani do mediów społecznościowych. [...]" - czytamy na łamach magazynu. - "Mamy w sobie zawsze ogromne wsparcie, kibicujemy sobie nawzajem. Śledzę wszystko co Julia robi, a robi naprawdę dużo!" - podkreśla poczatkująca aktorka.