Siostra ujawniła "prawdziwe oblicze" Meghan. Mocne zarzuty

Nie jest tajemnicą, że Samatha ma żal do młodszej siostry. Po związaniu się z księciem Harrym miała odwrócić się od rodziny w Ameryce. Co prawda Meghan zamierzała zaprosić ojca na swój ślub. Ale gdy ten sprzedał jej prywatne zdjęcia do gazet, ukochana Harry'ego nie chciała mieć z Markle'ami nic wspólnego.