Siostra Lewandowskiego pokazała córeczkę. Fani oczarowani

Anna i Robert Lewandowscy mówią na temat swojego życia prywatnego tylko tyle, ile chcą. Dokładnie dbają o to, jakie informacje trafiają do mediów i robią wszystko, by ich bliscy trzymali się z dala od show-biznesu. Niedawno jednak głośno zrobiło się o siostrze piłkarza. Milena Lewandowska-Miros, podobnie jak jej znany brat, kocha sport. Była bowiem zawodową siatkarką i grała dla AZS Politechniki Warszawskiej.