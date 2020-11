Siwiec i mężczyzna w sukience. Niektórzy sądzili, że to jej mąż

Natalia Siwiec uwielbia zagraniczne wojaże. Spędza na nich bardzo dużo czasu. Ostatni tydzień poświęciła na wypoczynek w Meksyku. Na instagramowym profilu modelki znalazło się sporo zdjęć w bikini, ale też urocze fotki z córeczką. Najnowsza jest dość zabawna. Siwiec pozuje do niej z Mią na ręku i w ogromnym słomkowym, kolorowym kapeluszu na głowie. Śmieje się od ucha do ucha, co zauważyły jej fanki, sypiąc pozytywnymi komentarzami. Obok Siwiec i jej dziecka jest jeszcze ktoś - zarośnięty mężczyzna ubrany w kwiecistą sukienkę.