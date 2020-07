Tom Hanks nie ma szacunku do ludzi bez maseczek. Mocny komentarz

Tom Hanks promuje właśnie swój najnowszy film "Greyhound", w którym wcielił się w dowódcę floty w czasie drugiej wojny światowej. Produkcja zbiera wysokie noty i choć nie jest to "Szeregowiec Ryan na morzu", to z pewnością warto się nią zainteresować (premiera na Apple TV 10 lipca). Przy okazji rozmów o filmie Hanks odniósł się do twierdzeń, że noszenie maseczek nie jest już potrzebne. Aktor ma na ten temat kompletne inne zdanie.

- Nie tyle, że zostaliśmy o to poproszeni. Powiedzieliśmy: "chcecie naszą krew? Możemy oddać osocze?". Fakt jest taki, że będziemy oddawać je do tych miejsc, gdzie pracuje się - jak chciałbym to nazwać - nad Hank-ccine - powiedział Tom (gra słów; z ang. "vaccine" to szczepionka).