"SIX" w Teatrze Syrena w Warszawie. Ogień, na który czekaliście [RECENZJA]

Kobiety rządzą

We wrześniu 2023 r. przyszedł w końcu czas na polską premierę "SIX". Ten musical zaskakuje na każdym kroku. Bo zamiast bogatej, zmieniającej się scenografii mamy koncertową scenę z zespołem ustawionym po obu stronach. Nad nimi wisi konstrukcja przypominająca wielki żyrandol z jadalni w zamku lub koronę. Nie ma w tym przedstawieniu także spektakularnych efektów specjalnych – nie pada deszcz, nie spadają żyrandole, nie ma zapadni i obrotowych podestów. W "SIX" nie ma też nawet przerwy, do czego przyzwyczajeni są widzowie teatrów muzycznych (zazwyczaj przedstawienia trwają ok. 150 minut, z przerwą).