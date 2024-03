Skandale Dody: Atak pistoletem na wodę, obraza uczuć religijnych i uderzenie "z liścia"

Lata temu Doda została też oskarżona o obrazę uczuć religijnych. Wszystko przez wywiad z serwisem Dziennik.pl z 2009 roku, w którym stwierdziła m.in., że Biblię napisali "goście napruci winem i palący jakieś zioła". W styczniu 2012 roku artystkę skazano na grzywnę w wysokości 5 tys. zł., na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Doda złożyła apelację, którą oddalono, a później wniosła skargę do Trybunału Konstytucyjnego (ostatecznie odrzuconą). Finalnie artystka zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w 2022 roku stwierdził, że państwo Polskie wyrokiem naruszyło prawo Dody do wolności wypowiedzi i nakazał wypłacenie jej 10 tys. euro odszkodowania. Polska odwołała się od wyroku, jednak ostatecznie został on podtrzymany.