Nie owija w bawełnę. Mówi, na czym dzisiaj zarabia

Grzegorz Skawiński i wielu innych muzyków zostali praktycznie pozbawieni pracy. Niedługo minie rok od wprowadzenia pierwszego lockdownu w Polsce w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa. I choć teraz mówimy już o datach szczepień, to m.in. ludzie z branży kultury nie mogą jeszcze wrócić do pracy w takim wymiarze, jak przed pandemią. Skawiński w nowym wywiadzie przyznaje, że rozumie, że jest w lepszej sytuacji niż wielu innych muzyków i wprost opisuje, na czym dziś stoi.

- Na szczęście mam tantiemy autorskie i kompozytorskie – w tej chwili z tego żyję. Zdaję sobie sprawę, że większość ludzi z branży zarabia nie, na przykład na ZAIKS-ie, i jest im naprawdę ciężko. Ja też lekko nie mam, ale postanowiłem nie narzekać, bo to byłoby niesprawiedliwe - przyznał.

Skawiński twardo stąpa po ziemi. Z pewnością nauczyły go tego doświadczenia z przeszłości. Muzyk we wcześniejszych wywiadach otwarcie mówił, że chorował na depresję. Podkreśla: "chorował", bo depresja to coś, czego nie można bagatelizować.