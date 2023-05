Skiba wyśmiewa "cud" w Parczewie. "Matka Boska daje nam jasny sygnał"

Skiba przypomniał też inne "objawienia" w Polsce z ostatnich lat: "[…] Na Matce Boskiej nie robią już wrażenia ceny mieszkań i okolica. Bywało, że pokazywała się na szybie jak dawno temu w Sierpcu. Matka Boska Okienna, tak ją wówczas nazwano. Złośliwi twierdzili, że to po prostu nieumyta szyba. Ale ludzie wiedzieli swoje. Istoty Boskie mają takie hobby, że pojawiają się z zaskoczenia i w banalnych miejscach. W latach 90. na bocznej ścianie bloku z wielkiej płyty, przy ulicy Dąbrowskiego w Pajęcznie, pojawił się Chrystus na trzy piętra. Mówiono, że to zacieki, ale ludzie wiedzieli swoje. Chrystus Blokowy, tak mówiono. Po wielu latach Chrystus zbladł i zniknął, ale to nic dziwnego, gdy popatrzył na to, co się wokół dzieje".