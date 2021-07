Sąd znów przyznał mu rację. Skiba triumfuje nad Kurskim

"Miło mi poinformować, że dziś (29.07) Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego i oddalił wniosek TVP w sprawie powództwa o zniesławienie, którego miałem się dopuścić publikując na FB komentarz po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza o tym, że moralną winę za to morderstwo ponosi Jacek Kurski i dziennikarze TVP, którzy urządzili nagonkę medialną i rozkręcili kampanię nienawiści w stosunku do śp. Prezydenta" - czytamy we wpisie "Kurski przegrywa" zamieszczonym na facebookowym profilu lidera zespołu Big Cyc.