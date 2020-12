Skibińska znów to zrobiła. 57-letnia gwiazda nie wstydzi się nagości

Ewa Skibińska ma 57 lat. Choć jej koleżanki po fachu często stronią już od roznegliżowanych scen czy sesji, aktorka wciąż chętnie zrzuca ubrania. Ma fantastyczną figurę, więc absolutnie nie musi się wstydzić. Gwiazda udowadnia, że wiek to tylko cyfra, a piękno nie zna upływu czasu. Aktorka, choć nigdy nie narzekała na brak zawodowych zobowiązań, w ostatnim czasie raczyła fanów swoim talentem głównie w teatrze. Pojawiała się też w serialach. Jednak widzowie tasiemców nie mieli wielu okazji, by przekonać się o jej temperamencie i seksapilu. Do czasu aż zagrała w "Ślepnąc od świateł". Jej kreacja zmysłowej, dojrzałej klientki Kubusia w mig oczarowała widzów.