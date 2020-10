Skrobiszewski pobity podczas protestu. Zaatakowano też jego żonę

- To, że dostałem kopa zza pleców to nic, ale atak na kobiety to wizytówka frajerstwa, tchórzostwa - napisał mąż Anny Skrobiszewskiej, wdowy po Grzegorzu Ciechowskim. Został pobity podczas środowej demonstracji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mąż Anny Skrobiszewskiej został pobity podczas środowej demonstracji (ONS, Facebook)