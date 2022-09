Skrzynecka żyje najlepszym życiem. Pochwaliła się fotką z basenu

Jurorka programu "Twoja twarz brzmi znajomo" akurat znana jest ze swojego poczucia humoru i zdystansowanego podejścia, więc tego typu słowa z jej strony to nic nowego. Jakiś czas temu rozmawiała z Plejadą o tym, jak czuje się ze swoim ciałem. - Czy każdy musi być chudy? Przecież to, że czasem wpadnie nam kilka dodatkowych kilogramów, to nie powód, by tracić radość życia. Ja w tym momencie mam inne priorytety i nie bardzo mogę znaleźć czas, by uprawiać sport - mówiła.