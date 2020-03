Sławomir Świerzyński apeluje do Polaków. "Wbrew zakazom idźmy do kościoła"

Co ciekawe, Świerzyński w swoim kontrowersyjnym wpisie nie apeluje do wszystkich wiernych, a jedynie do mężczyzn, ojców i dziadków. "Idźmy do kościoła wbrew zakazom, mamy wiarę i odwagę, by wielbić Jezusa i błagać Go o Pokój i zdrowie dla naszych rodzin i bliskich" – napisał gwiazdor disco polo. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.