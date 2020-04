Sławomir Świerzyński ma problem po operacji. "Nie mam wstępu do szpitala"

W październiku zeszłego roku Świerzyński skończył 59 lat i właśnie wtedy poddał się pierwszej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego. Wiedział, że w marcu czeka go kolejna, dlatego zaczął dbać o dietę (schudł 17 kg w 8 tygodni). I choć operacja przebiegła pomyślnie, problemem jest rehabilitacja w dobie koronawirusa.

- Przerwano mi rehabilitację w szpitalu i nie mam tam prawa wstępu – wyznał Świerzyński "Faktowi". - Wszystkie rehabilitantki wzięły urlopy, żeby opiekować się dziećmi, które nie mogą chodzić do szkoły. Poza tym boją się wirusa.

Gwiazdorowi pozostały samodzielne ćwiczenia według instrukcji, które dostaje od rehabilitantek przez internet. Ale to nie wystarcza.

- Niestety ja sam tak nie wymasuję swoich bioder i blizny po operacji, jak by to zrobiły one. Mało tego, ja mam tę rehabilitację opłaconą, bo korzystam z usług prywatnego szpitala, a teraz muszę ćwiczyć sam – mówił dziennikowi.