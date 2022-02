Sławomira Łozińska nagle straciła syna. "Wiedziałam, że już nigdy nie będę szczęśliwa"

- Mój 24-letni Tomek, student medycyny i zapalony żeglarz, wysiadając z autobusu, skręcił sobie nogę. Niby nic takiego. Założono mu gips, ale zapomniano podać leki przeciwzakrzepowe. Zmarł z powodu zatoru. Ja i młodszy syn Paweł byliśmy w szoku. Gdy przydarza się choroba, wypadek - można to jakoś logicznie wytłumaczyć, choć pogodzić się z tym nie da. Ale zwykłe skręcenie nogi i taki skutek - to jest nie do przeżycia - powiedziała w rozmowie z "Na żywo".