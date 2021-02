"Słucham i uszom nie wierzę". Damięcki opublikował mocny wpis

Mateusz Damięcki skomentował akcję "Media bez wyboru"

"Rano jechałem z Franiem jak co dzień do przedszkola. Włączam radio, a tam jakaś gadanina. [...]. Słucham i uszom nie wierzę: 'Nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Rząd chce zniszczyć niezależne media, to komunikat MEDIA BEZ WYBORU, aby państwo nadal mieli wybór'. Mhm, czy rzeczywiście nie mam wyboru?" - tak rozpoczął swój wpis Mateusz Damięcki.

"Na koniec chciałem coś wrzucić typu: A ja dziś poczytam 'Folwark zwierzęcy' i '1984', bo tam z tego co pamiętam, było napisane, jak to się wszystko skończy. [...]. Zwolennikami dobrej zmiany i wyborcami jej zarządców są ludzie, którzy Orwella nie kojarzą. [...]. Oni mają inne rzeczy na łbie, niż 'Folwark zwierzęcy'. To dzięki nim, właśnie dlatego, że mają w du..e Orwella, ministrem edukacji jest Czarnek, który zrobi tak, żeby dzieciaki ufających mu rodziców Orwella nie musiały czytać. [...]. Przed resortem przecież poważne projekty na przyszłość, wprowadzenie matury z religii na przykład. Najgorsi jednak są ci, którzy Orwella znają, ale nadal robią to, co robią. Tu już nie ma wątpliwości, to jest cyniczne wykorzystywanie nadzwyczajnej sytuacji do zbijania kapitału politycznego, koniunkturalizm najwyższych lotów, nachapania się kasy, władzy, pławienie się w próżności i śliski oportunizm. A wszystko 'dla naszego dobra'. [...]. Mili moi, patrzcie częściej w gwiazdy. W nich jest prawda i sprawiedliwość" - podsumował aktor.