Smaszcz ostro o przemocowcach. "W naszym kraju mężczyznom wybacza się wszystko"

"Dzieje się to w mediach, na ulicach, w domach. Tyle gnębionych finansowo, psychicznie, zawodowo kobiet pisze do mnie swoje historie, a my wciąż jako społeczeństwo mentalnie stoimy w miejscu. W naszym kraju mężczyznom wybacza się wszystko, kobiecie nie wolno nic. To ONA ma zawsze ponosić konsekwencje, nosić brzemię związku i nosić włosienicę, bo przecież powinna się ukorzyć przed nim i przed światem, że pokazała jego prawdziwe oblicze, ośmieliła się go zostawić, wyraźnie dała sygnał, że 'enough is enough'" - czytamy.