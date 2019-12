"Smells Like Teen Spirit" Nirvany z ponad miliardem odtworzeń. Popularność hitu nie przemija

"Smells Like Teen Spirit" Nirvany hitem na YouTube (Youtube.com)

"Smells Like Teen Spirit" do dziś pozostaje najpopularniejszym utworem Nirvany. Singiel ze znakomitej płyty "Nevermind" z 1991 r. jest jednym z najpopularniejszych utworów w grunge;u. Nurtu, który ukształtowała "wielka czwórka z Seattle": Nirvana właśnie, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden. Dziś niewątpliwie niejeden fan muzyki, nie tylko rockowej, z łatwością rozpozna charakterystyczny riff i perkusyjne przejście z początku piosenki.

Z równie gorącym przyjęciem spotkał się klip stworzony do hitowego singla. Zespół, chcąc utrzymać punkowy klimat piosenki, zdecydował, że najlepszym wyjściem będzie zaaranżowany koncert w szkolnej sali gimnastycznej, oczywiście kończący się... destrukcją sceny. Klip został obsypany nagrodami, szczególnie podczas gali MTV Video Music Awards w 1992 r. W 2000 r. zaś wpisano go Księgi rekordów Guinnessa jako najczęściej nadawany w telewizji MTV Europe.