Śmierć Bronisława Cieślaka. Anna Cieślak wspomina zmarłego wujka

Śmierć Cieślaka poruszyła wiele znanych osobistości. Aktora pożegnali m.in. Edward Miszczak i Leszek Miller. Do grona najbliższych aktorowi osób należała też jego bratanica - Anna Cieślak, która również spełnia się przed kamerami. Jak sama kiedyś wspominała, wujek nie był jej przepustką ani żadną pomocą w aktorskim świecie. Wszystko chciała osiągnąć sama. Cieślak twierdził, że aktorstwo to ciężki kawałek chleba, dlatego do sukcesu bratanicy ręki nie przyłożył.