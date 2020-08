Śmierć Marcina Felka. Sprawę bada prokuratura

- Był bardzo przyjacielski, pomocny, zawsze na planie było dużo śmiechu, dużo zabawy - komentuje z kolei autor teledysków dla NoLime, Przemysław Niewęgłowski. - Zachował się bohatersko, wskakując do wody, mimo że to było dość ryzykowne. Nawet się nie zawahał. Dla fanów disco polo, dla całej branży to jest ogromna strata, to był naprawdę wspaniały człowiek - dodaje.