Tragiczny koniec. Syn Cave'a stoczył się na samo dno

Były model kilka dni przed śmiercią został zwolniony z aresztu po tym, jak zaatakował swoją matkę. Jethro pojawił się w domu Lee-Anne Lazenby na początku marca tego roku. Wpuściła go do środka i zgodziła się, by u niej przenocował. Kobieta całą noc spędziła zamknięta w swojej sypialni, obawiając się tego, co może zrobić jej syn. Rano Jethro domagał się, by kupiła mu papierosy. Doszło do awantury, chłopak uderzył matkę na tyle silnie, że krwawiła. Uciekła do pobliskiego pubu i zadzwoniła po policję.