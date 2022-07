Śmierć zajrzała jej w oczy. Dziś Monika Jarosińska oddycha pełną piersią na Malcie

Monika ma własną kamienną opokę w postaci męża Roberta. To on nauczył ją zdrowego egoizmu, z którym czuje się na pewno lepiej niż wtedy, kiedy myślała o wszystkich, tylko nie o sobie. I to właśnie Robert był dla niej największym wsparciem, kiedy pięć lat temu poddała się operacji zabezpieczającej tętniaka w mózgu.