Smutne święta Anny Kalczyńskiej. "Jestem pogrążona w rozpaczy"

- Te święta nie są odskocznią, chociaż na moment, od trudnej sytuacji na świecie. Ten czas jest straszny. Nie da się go oderwać od tego, co jest dookoła nas i od tego, co u naszych sąsiadów. Nawet na jeden dzień. Trudno odciąć się od tych ciężkich rozmów przy świątecznym stole(...). Jestem absolutnie pogrążona we wszystkich klimatach wojennych i rozpaczy jak myślę, jak cierpią inni. Bardzo trudno się skupić na radosnym świętowaniu w obliczu wojny, która ma taki dramatyczny przebieg - powiedziała w rozmowie z "Faktem".