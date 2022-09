Spotkanie księżnej Kate i Meghan Markle. Ekspert od mowy ciała mówi, jakimi emocjami nawzajem darzą się panie

Obserwując nagranie, które zamieszczamy poniżej, łatwo stwierdzić, że spotkanie Meghan Markle i księżnej Kate było dosyć niezręczne. - Kate próbowała zamrozić Meghan spojrzeniem. William chciał to zatrzymać i nerwowo zaczął machać do tłumu. Warto też spojrzeć na Markle, która czuła się ewidentnie nieswojo - można to zauważyć w sposobie, w jaki pochyliła głowę, zrobiła krok w bok i odwróciła się od Kate. Ręka Meghan uniosła się z wahaniem, jakby chciała pomachać, ale zatrzymała się w powietrzu - powiedziała serwisowi "Seven News" Katia Loisal.