Sprawa bez precedensu. Uciekła od szejka, teraz walczy w sądzie. Nowe doniesienia

Sir Andrew McFarlane, reprezentujący wydział rodzinny w Sądzie Najwyższym, przyznał, że szejk Mohammed "prowadził kampanię zastraszania" swojej byłej żony. - Okoliczności są takie, że wystarczy moment, by porwać dziecko z ogrodu czy terenów posiadłości, tak więc należy uniemożliwić ojcu ewentualne zbliżanie się do posiadłości matki dzieci - komentował McFarlane, który podkreślał, że szejk będzie chciał powrotu dzieci do Dubaju za wszelką cenę.