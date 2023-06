Sprawa gwałtu na Keshy. Wokalistka zwróciła się do fanów

Spór pomiędzy Keshą a producentem jej dwóch pierwszych płyt Łukaszem Sebastianem Gottwaldem (znanym pod pseudonimem Dr Luke) ciągnął się od 2014 r. Piosenkarka oskarżyła go o molestowanie seksualne i przemoc psychiczną. Dr. Luke miał m.in. zmuszać artystkę do brania narkotyków, by nie sprawiała mu problemów. Pod ich wpływem miało dojść też do gwałtu. Mężczyzna się do niczego nie przyznawał, twierdząc, że każdy rozsądny człowiek nie jest w stanie uwierzyć w twierdzenia Keshy.