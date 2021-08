Sprzedał dom. Travolta wyprowadza się od scjentologów

John Travolta postanowił sprzedać posiadłość po śmierci żony, która przed rokiem przegrała walkę z rakiem piersi. Niewykluczone, że to smutne wydarzenie mogło nadszarpnąć jego wiarę w doktrynę scjentologów. Hollywoodzki aktor do Kościoła scjentologicznego należy od 1975 roku. Nie tak dawno powiedział: "Przez ponad 40 lat nie wydarzyło się nic, co mogłoby sprawić, że będę mówił o Kościele w negatywnym kontekście. Przeszedłem w życiu wiele trudności, ale pomoc otrzymałem tylko od strony wspólnoty, do której należę".