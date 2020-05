Mówi o sytuacji w Nowym Jorku. "Ciała masowo były wywożone dużymi przyczepami"

Trudno mu się dziwić. Podobną sytuację obserwujemy przecież i w Polsce. Coraz więcej osób wychodzi na ulice, spacery i do sklepów, choć wcale nie są to podstawowe potrzeby.

Oboje przyznają, że słyszą wiele głosów ekspertów, że będzie gorzej. Czas spędzają w domu i nieczęsto z niego wychodzą. Ze względu na osłabiony organizm artysty, narażanie się na zachorowanie to zbyt duże niebezpieczeństwo. Stanowi Borysowi został ogród, ulica przed domem i mata do ćwiczeń. On, jak i wszyscy, ma nadzieję, że przewidywania ekspertów okażą się chybione i niedługo życie wróci do normy.