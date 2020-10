Stan Borys stracił wzrok. Przeszedł operację oczu

Stan Borys miał poważne problemy zdrowotne. W lutym ubiegłego roku muzyk trafił w ciężkim stanie do szpitala. Lekarze niemal natychmiast postawili diagnozę: udar. Od tamtego momentu w mediach co chwilę pojawiają się coraz to nowe informacje na temat stanu zdrowia artysty. W grudniu partnerka i menadżerka muzyka Anna Maleady informowała o tym, że Stan Borys odzyskał władzę w nogach. Rehabilitacja również powoli przynosiła efekty.