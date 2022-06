Stan Borys w żałobie. Byli nierozłączni przez 18 lat

Kilka lat temu Stan Borys trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar mózgu. Artysta zaczął walkę o powrót do zdrowia, w której pomagał mu piesek rasy shitzu. Niestety ukochany czworonóg także ciężko zachorował. W końcu nadszedł czas, by ulżyć mu w cierpieniu.