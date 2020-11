Stanowcza reakcja na oświadczenie Kultu. Oświetleniowiec kończy współpracę z zespołem

W mediach, także społecznościowych, pojawiło się wiele komentarzy na ten temat, zarówno z lewej, jak i prawej strony sceny politycznej. Wiele z nich podkreśla, że konkretna pomoc ma trafić nie tylko do artystów czy instytucji kultury, ale także do przedstawicieli tzw. zaplecza, czyli technicznych, dźwiękowców, oświetleniowców czy organizatorów wydarzeń.

Kult nie odniósł się do poszczególnych artystów, którzy skorzystali z rządowej pomocy. Choć zaznaczyli dosadnie, że oni sami uważają to za niestosowne zachowanie.

" Nie nam oceniać, kto z nich jest w tak tragicznej sytuacji, by rząd o taką zapomogę prosić. Jeśli nie widzą w tym jakiejkolwiek niestosowności, to niech biorą jak dają " - ocenili.

"Być może wielu z Was kojarzy moją osobę jako związaną ze środowiskiem Kazik/Kult. Na przestrzeni ostatnich 6 lat zaświeciłem około 150 koncertów wyżej wymienionych - z Kultem w charakterze zastępcy (do 2018), a razem z Kazik & Kwartet ProForma jako główny realizator i projektant oświetlenia (do dzisiaj). Dzisiaj złożyłem rezygnację z jakiejkolwiek dalszej współpracy. Moja decyzja jest następstwem oświadczenia umieszczonego dwa dni temu na profilu zespołu Kult. Jestem beneficjentem FWK. Nazywa się tam mnie, oraz moich kolegów, znajomych i przyjaciół z branży ludźmi, którzy wyciągają ręce po kradzione pieniądze. To oszczerstwa w stronę techników, menadżerów, właścicieli klubów, artystów - łącznie 2064 podmiotów. Nie mogę tego wspierać moją pracą i tym samym ze środowiskiem Kult/Kazik nie chcę być już w żaden sposób powiązany", napisał w komunikacie na Facebooku. Całość oświadczenia znajdziecie poniżej.