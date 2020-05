Stefano Terrazzino wrócił do starego zawodu. Niewielu wiedziało o jego fachu

Trwająca kwarantanna związana z pandemią koronawirusa daje się we znaki i przedsiębiorcom, i artystom. Wielu zostało praktycznie pozbawionych pracy, albo praca stała się w ich przypadku bardzo utrudniona. Mowa o tych, którzy na co dzień występują na scenie przed publicznością: muzykach, aktorach, tancerzach.

Do grona znanych, którzy w obliczu kwarantanny zdecydowali się „przebranżowić”, dołączył Stefano Terrazzino. Charyzmatyczny Włoch dał się poznać widzom w 2006 r w "Tańcu z gwiazdami" ( w rozpoczętej przed kwarantanną edycji tańczył z Julią Wieniawą ) i do dziś jest jednym z najbardziej lubianych trenerów programu. Stefano ma jednak wyuczony jeszcze jeden fach oprócz tańca. Jak się okazuje, Stefano jest… krawcem. W rozmowie z "Faktem" powiedział, jak obecnie wygląda jego codzienność.

– Mój dzień wygląda tak, że wstaję, ćwiczę jogę, trenuję na orbitreku, gotuję i szyję. Wróciłem do swojego starego zawodu, czyli do krawiectwa. Na początku szyłem maski dla znajomych, a teraz poprawiam kostiumy do swojego spektaklu, który miał mieć premierę w marcu. Poprawiam je i tak dopracowuję, że jeszcze nikt takich nie widział. One były ładne, ale teraz to będą dopiero niesamowite! – powiedział "Faktowi".