Był aktorem, został kurierem. W czasie pandemii trzeba zrezygnować z ambicji

Marcin Januszkiewicz: Jestem polskim głosem Simby w nowej wersji "Króla lwa". W serialu "Na wspólnej" miałem epizod. Współpracuję z Piotrem Rubikiem . Wydałem płytę "Osiecka po męsku". Współpracowałem z teatrem Współczesnym, Studio i Roma w Warszawie. Współpracowałem z teatrem Capitol we Wrocławiu, z teatrem Nowym w Poznaniu i Muzycznym w Łodzi, z Operą Nową w Bydgoszczy. Utrzymywałem się z tego z powodzeniem.

I teraz zostawił pan to wszystko i został kierowcą w firmie kurierskiej?

My, artyści, nie zarabiamy nic. Zero! Nul! Miałem odłożone pieniądze, które wystarczyłyby na 3-4 miesiące. Nie ma na co czekać. Po pierwszych dwóch tygodniach zacząłem myśleć, że trzeba poszukać jakiejkolwiek pracy.