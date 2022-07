Steven Tyler musiał iść na odwyk. Wiadomo, w jakim jest stanie

"Bardzo nam przykro, ale musimy odwołać pierwszą część naszych koncertów w Las Vegas w czerwcu i lipcu. W tym czasie Steven będzie starał się wrócić do zdrowia" - dodali członkowie zespołu, który niedawno świętował swoje 50-lecie. Podczas tak długiej kariery zespół wylansował takie hity, jak m.in. "I Don't Want to Miss a Thing", "Dream On" czy "Walk This Way".